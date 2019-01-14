Торонто, Канада, 14 января, 2019, 13:03 — ИА Регнум. 18-летняя девушка, бежавшая из Саудовской Аравии и заявлявшая, что боится смерти, если ее депортируют домой, прибыла в Канаду, где ей предложено убежище, сообщает The Washington Examiner.

Цитата со страницы Al Hazeera в Twitter Рахаф аль-Кунун

«Это Рахаф аль-Кунун — храбрая новая канадка», — представила министр иностранных дел Кристя Фриланд девушку, чей случай привлек внимание не только соцсетей, но и ООН.

Выходя из аэропорта Торонто, одетая в канадскую толстовку и шляпу Верховного комиссара ООН по делам беженцев, аль-Кунун широко улыбалась. Она сбежала за границу, находясь со своей семьей в Кувейте, перед вылетом в Бангкок. Аль-Кунун забаррикадировалась в отеле аэропорта, чтобы избежать депортации, и написала в твиттере о своей ситуации.

В минувшую пятницу премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его страна примет аль-Кунун в качестве беженца. Ее положение высветило проблему прав женщин в Саудовской Аравии, где в последние годы несколько женщин, спасающихся от жестокого обращения со стороны своих семей, были пойманы при попытке получить убежище за границей и возвращены домой. По словам Фриланд, аль-Кунун пока не хочет общаться с прессой:

«Мне было приятно приветствовать ее сегодня утром в ее новом доме. Она, очевидно, очень устала после долгого путешествия, и она предпочла уйти и устроиться. Но это был выбор Рахаф — выйти и поздороваться с канадцами. Она хотела, чтобы канадцы увидели, что она здесь, что она здорова и очень счастлива быть в своем новом доме».

Издание отмечает, что решение Канады предоставить ей убежище может еще больше расстроить отношения страны с Саудовской Аравией, которая в августе выслала канадского посла и отозвала собственного посла после того, как министерство иностранных дел Канады в твиттере поддержало арестованных в Саудовской Аравии активистов, борющихся за права женщин. Саудовцы также продали канадские инвестиции и приказали своим гражданам, обучающимся в Канаде, уехать.

Однако, по словам Фриланд, она не принимала в расчет, что дело аль-Кунун будет означать для этих отношений:

«Канада твердо верит в необходимость отстаивания прав человека во всем мире. Мы твердо верим, что права женщин — это права человека».

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев приветствовало решение Канады. Несколько других стран, включая Австралию, вели переговоры с ООН о принятии аль-Кунун, однако девушка выбрала Канаду.

Напомним, 7 января, находясь в аэропорту Бангкока, аль-Кунун отказалась садиться в самолет и забаррикадировалась в гостиничном номере. Она заявила, что на родине в Саудовской Аравии ее ожидает смерть, поскольку она публично отреклась от ислама. Власти Таиланда заявили, что не собираются депортировать молодую девушку.