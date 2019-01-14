Канберра, 14 января, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Правительство Австралии рассмотрит запрет на использование одноразового пластика, в частности — столовых приборов и посуды. Об этом сообщает австралийское информационное агентство ABC.

(сс) Sagar Chaudhray Пластиковая посуда

Министр окружающей среды Дэвид Спирс предложил проект по сокращению использования пластмассовых изделий, а также обсудил вопрос по модернизации системы приема отработанной тары. Цель данного проекта заключается в том, чтобы уменьшить воздействие мусора на окружающую среду и повысить количество перерабатываемого вторсырья.

В разработке законопроекта законодатели хотят использовать опыт прошлых лет. Так, в 2009 году под запретом оказалось использование одноразовых пластиковых пакетов. В частности, австралийские власти хотят запретить использовать пластиковые трубочки для напитков, а кофейням и ресторанам быстрого обслуживания предложили использовать переработанную одноразовую посуду.

Жители Австралии считают, что данный закон несовершенен и, и по их мнению, власти должны придумать новые пути утилизации пластика, а не запрещать его использование полностью.