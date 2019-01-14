Сеул, 14 января, 2019, 16:28 — ИА Регнум. Цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке Южной Кореи снижаются уже более десяти недель и достигли минимума за 34 месяца. Об этом сообщает южнокорейский информационный портал KBS со ссылкой на данные аналитического сайта Opinet.

HappyMidnight Бензоколонка в Южной Корее

Так, средняя цена за литр Аи-95 опустилась до 1,15 доллара — это на 30 центов меньше, чем два месяца назад. Стоимость дизельного топлива составила 1,06 доллара.

Южная Корея является импортером нефти, поэтому стоимость горючего отражает динамику цен на сырье на мировых рынках: в декабре баррель стал дешевле почти в два раза по сравнению с годовыми максимумами, достигнутыми в октябре. Реакция происходит с некоторым опозданием, поэтому в ближайшие недели стоимость топлива вновь начнёт расти вслед за увеличением цены на нефть.