Калуга, 14 января, 2019, 12:41 — ИА Регнум. В Калужской области погашена задолженность по заработной плате перед 365 работниками предприятий, принадлежащих депутату Законодательного собрания региона на сумму более 65 млн рублей. Об этом 14 января сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

Znamkaluga.ru Предприятие «Гигиена — Сервис» в стадии банкротства.

По её словам, прокуратурой Дзержинского района была проведена проверка исполнения требований трудового законодательства в деятельности ООО «Гигиена-Сервис», ООО «Гигиена-Сервис мед». Было установлено, что в связи с тяжелой финансовой ситуацией на предприятиях в январе 2018 года возникла задолженность по оплате труда работников. На момент проверки задолженность за период январь-май 2018 года составляла около 50 млн рублей.

Между тем, районная прокуратура в целях восстановления трудовых прав работников предприятий на своевременную и в полном объеме оплату труда, а также принятия руководством ООО «Гигиена-Сервис», ООО «Гигиена-Сервис мед» мер по сокращению штата работников, введения режима неполного рабочего времени — в период с июня 2018 года по настоящее время внесла четыре представления. Кроме того, в суд направлено 844 заявления о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на сумму более 58 млн рублей в интересах работников ООО «Гигиена-Сервис», 239 заявлений на сумму более 16 млн рублей — в интересах работников ООО «Гигиена-Сервис мед». Акты прокурорского реагирования судом были рассмотрены и удовлетворены.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года, в Калужской области было возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора двух крупнейших организаций региона — ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед», депутата областного ЗС Александра Бушина, крупнейшего производителя женских гигиенических средств в регионе. Бизнесмен-депутат с февраля по май 2018 года не выплачивал заработную плату своим сотрудникам, а имеющиеся денежные средства направлял на расчеты с контрагентами. На имущество гендиректора был наложен арест. Между тем, Александр Бушин по-прежнему является депутатом Законодательного собрания Калужской области и даже входит в парламентский комитет по бюджету, финансам и налогам.

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