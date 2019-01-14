Сеул, 14 января, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Два новейших американских истребителя пятого поколения F-35A прибудут в Южную Корею уже в марте и заступят на боевое дежурство в апреле или в мае. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Senior Airman Brett Clashman, U.S. Air Force F-35A

Самолеты будут поставлены американской стороной в рамках договора, подписанного ещё в 2014 году. Всего контракт предполагает закупку 40 истребителей. Стоимость каждого оценивается в 107 миллионов долларов, то есть в целом правительство Республики Корея заплатило более 4,2 млрд долларов. Кроме того, может быть заключён контракт на поставку 20 дополнительных истребителей, так как военно-воздушные силы нуждаются в замене устаревших моделей. Отмечается, что первые 10 самолетов будут поставлены к концу 2019 года, а остальные 30 — в течение 2020 года.

F-35A выполнен по технологии малой заметности «стелс» и оснащён новейшими электронными и боевыми системами. Вооружённые силы Южной Кореи возлагают большие надежды на новый истребитель.