Сеул, 14 января, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Южная Корея теряет лидирующие позиции на рынке технологий искусственного интеллекта (ИИ). К такому выводу пришли эксперты Корейской ассоциации международной торговли, сообщает консервативное южнокорейское издание «Чосон Ильбо».

Искусственный интеллект

Так, например, в Китае, располагающемся на втором месте в мире по развитию ИИ-технологий, работает более 18 000 ученых, специализирующихся в данной области, а в США вовсе 28 500 человек. В то же время, в Южной Корее таких специалистов лишь 2600. Кроме того, в Китае расположены 1040 компаний, задействованных в развитии ИИ, что составляет 21% от всего количества в мире. Для сравнения, в Южной Корее зарегистрировано только 26 подобных предприятий.

Также Южная Корея отстаёт по количеству патентов и исследовательских статей в области искусственного интеллекта: за 18 лет в Китае зарегистрировано 100 тысяч патентов — треть общемирового показателя, а в Южной Корее — всего 9% патентов. Китайские ученые опубликовали 370 тысяч статей, американские — 327 тысяч, а корейские — лишь 52 тысячи. Таким образом, уже в ближайшие годы Южная Корея может уступить технологическое лидерство Китаю и США, заключает «Чосон Ильбо».