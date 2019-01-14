Москва, 14 января, 2019, 12:35 — ИА Регнум. В Москве и других регионах Европейской России начинается первая зимняя оттепель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в центре «Фобос».

Бобровский Г. М. Зима. Снег идет

В регион идёт, согласно прогнозу, согретый Гольфстримом воздух. Также ожидается небольшой снегопад.

«Пик потепления ожидается во вторник — днём около 0 °C. Затем и в центр Русской равнины попадут прохладные воздушные массы», — рассказали в центре.

Синоптики отмечают, что похолодание будет кратковременным, и «в пятницу столбики термометров опять поползут вверх».