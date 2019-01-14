Москва, 14 января, 2019, 12:13 — ИА Регнум. Российская валюта заметно укрепилась с начала 2018 года и всю предыдущую неделю торговалась на достигнутых уровнях. Курс доллара США «заперт» в диапазоне 66,50—67,30 руб. Евро не выходит за границы 76,30—77,60 руб. Коррекционный откат нефтяных фьючерсов после роста пока не оказывает негативного влияния на рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

В последнее время на рынке циркулируют обсуждения вопроса о недооцененности рубля. При этом размах дисбаланса от 10 до 70% от текущей стоимости российской валюты. На фоне позитивных ожиданий на рынке нефти, для рубля формируются реальные предпосылки для закрепления достигнутых с начала года успехов.

«Сегодня, 14 января, в течение дня диапазонная торговля может быть продолжена. И только выход за указанные выше границы придаст дополнительный импульс в дальнейшей динамике основных валют на Московской бирже», — полагает эксперт.

Читайте также: Начали появляться факторы, работающие против рубля