Берлин, 14 января, 2019, 12:11 — ИА Регнум. Письма посла США в Германии немецким предпринимателям имеют статус личных и по ряду причин могут быть проигнорированы, однако действия дипломата будут иметь и положительные последствия — они лишь укрепят позицию Берлина по вопросу о «Северном потоке», отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в понедельник, 14 января, комментируя сообщения о скандале, связанном с «перепиской» посла и предпринимателей.

Harald Hoyer «Северный поток-2»

Как сообщало ИА REGNUM ранее, посол США в Германии Ричард Гренелл направил письма немецким компаниям, участвующим в проекте «Северный поток — 2», и предупредил о возможных санкциях. Бизнесмены обратились за разъяснениями в МИД, где им посоветовали воздержаться от ответа. Целый ряд немецких политиков подвергли действия после резкой критике.

США наращивают давление на ФРГ по вопросу о «Северном потоке — 2», хотя, как мы видим, перевели его на более низкий уровень.

В силу своего статуса посол может написать частным компаниям страны пребывания только личные письма. Эти письма могут быть приняты к сведению как выражение той или иной позиции, но могут и быть выброшены в мусорный ящик. То, что действительно имеет официальное значение, идёт из посольств только в МИД. Даже в другие государственные органы — только через него.

Понятно, что в данном случае речь идёт о письмах посла США, причём посла США в ФРГ, которая формально независима, но на деле находится в особых взаимоотношениях с США, сохраняющих со времен Второй мировой войны массированное военное присутствие на её территории. И тем не менее, по правилам сношений независимых государств, эти письма могут быть проигнорированы. Тем более учитывая, что в них изложена, во-первых, позиция по вопросу не торгово-экономического, а политического свойства, и, во-вторых, — позиция не по вопросу двусторонних американо-германских отношений.

Естественным в данных обстоятельствах стало обращение поставленных перед лицом такой бесцеремонной реальности немецких промышленников за разъяснениями в свой МИД. Естественно и то, что немецкие политики квалифицируют действия посла как действия императорского наместника или, ещё хуже — представителя оккупационной власти.

Американский посол, однако, прав в том, что в политике — тем более в политике между союзниками — нужна полная ясность. Она нужна как на уровне государственных органов, так и политических организаций, бизнеса, общественного мнения. Думаю, что демарш американского посла в ФРГ в данном случае работает на благо, но в противоположном его пониманию смысле: чем более аррогантно американцы ведут себя по «Северному потоку — 2», тем меньше вероятность изменения известной позиции Берлина по этому вопросу, — отметил Михаил Демурин.