Москва, 14 января, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Результаты опроса об отношении граждан России к работе правительства не удивляют, основной вопрос — неспособно ли правительство решить насущные проблемы рядовых граждан или не видит в этом необходимости, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 14 января, комментируя итоги исследования Левада-центра.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

Как сообщалось ранее, по данным социологов, основными претензиями граждан к правительству являются рост цен, снижение уровня доходов и неспособность решить проблему занятости. Претензий к деятельности правительства нет лишь у 7% граждан, отставку действующего правительства в той или иной мере поддержали 53% респондентов, против выступили 40%.

Результаты опроса Левада-центра по вопросу об отношении граждан России к нынешнему кабинету министров предсказуемы. На мой взгляд, правда, число недовольных должно было быть ещё большим. Во всяком случае, в сельской местности средней полосы России это так — знаю по личному опыту.

Цены растут на глазах, доходы падают, с работой очень плохо, а та, что предлагается, оплачивается крайне низко. Насчет социальной защиты населения после внедрения так называемой «пенсионной реформы» и говорить не приходится: этого небольшого вспомоществования семейным бюджетам ждали ведь не только женщины после 55 и мужчины после 60, но и их имеющие низкооплачиваемую работу дети, их внуки.

Другой вопрос — неспособно ли правительство решить эти вопросы или не видит в этом необходимости. Формально сегодняшняя российская так называемая «элита» имеет установку от президента на решение этих проблем, но дело-то не делается. Отсюда вывод: либо установка формальная, либо «элите» всё нипочём.

Недавно президент заверил «элиту», что возврата к социализму не будет — во всяком случае, при нём. Значит, в главном им можно продолжать жить по своим прежним понятиям, которые и предопределили нынешнее незавидное положение большинства населения России.

Правительство, конечно, надо менять, но не по принципу «шило на мыло». Новое правительство в сегодняшних обстоятельствах также будет работать с установкой на обогащение тех самых 7% граждан, которые, судя по опросу Левада-центра, не имеют претензий к деятельности кабинета министров, и делать оно это будет за счёт наращивания интенсивности эксплуатации материальных и людских ресурсов страны. Стране нужны не кадровые замены, а принципиальные общественно-политические изменения, — отметил Михаил Демурин.