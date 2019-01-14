Астана, 14 января, 2019, 11:58 — ИА Регнум. В Казахстане планируют принять комплексную дорожную карту по снижению травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда на 2019−2021 годы, сообщает 14 января агентство «КазТАГ» со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения республики.

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Министерство также планирует провести информационную компанию под эгидой «Года охраны труда». Комплекс мероприятий направлен на снижение уровня производственного травматизма.

В ведомстве добавили, что в 2019 году планируется повысить заработную плату низкооплачиваемым работникам, а также будут разработаны дополнительные инструменты для урегулирования трудовых конфликтов.

Как сообщало ИА REGNUM, за девять месяцев 2018 года на производстве в Казахстане пострадал 1231 человек и 167 работников погибло.