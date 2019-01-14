Курган, 14 января, 2019, 12:46 — ИА Регнум. В Курганской области Уральская ассоциация беженцев (УАБ) разбирается со сложной ситуацией изъятия паспорта гражданки Российской Федерации у молодой женщины, 20 лет прожившей на территории региона. Причиной лишения гражданства стали бюрократические проволочки с советскими паспортами родителей «негражданки», сообщила корреспонденту ИА REGNUM президент УАБ Людмила Лукашёва.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

История корнями уходит в рождение Юлии Б. на территории казахстанского города Петропавловск в 1994 году. Через год без вести пропадает её отец. Мать Юлии переезжает с дочкой в соседнюю Курганскую область в село Гладковское Притобольного района. Женщина поменяла свой советский паспорт в 1998 году на паспорт гражданки Российской Федерации, а несовершеннолетней дочери выдали Свидетельство о рождении с указанием принадлежности к РФ. В 14 лет Юлия получила паспорт гражданки России, поменяла его в 20 лет. Выйдя недавно замуж сменила девичью фамилию на фамилию мужа и вновь получила российский паспорт. В начале 2019 года она случайно узнаёт, что не является гражданкой РФ. Когда она обратилась в банк, там проверили паспортные данные и выяснилось, что основной документ гражданина России у Юлии недействителен. Молодая женщина за разрешением недоразумения обратилась в паспортный стол. Под предлогом выяснения обстоятельств её попросили оставить паспорт на некоторое время. С тех пор она свой основной документ не видит — его изъяла полиция.

«Юля очень ответственный и законопослушный человек. С отличием окончила школу, с красным дипломом — Курганский университет. Имеет благодарность от губернатора Курганской области. Когда она обратилась в нашу Уральскую ассоциацию беженцев, безусловно, мы запросили документы, на основании которых её лишили гражданства. Выяснилось, что некая служебная проверка в межмуниципальном отделе МВД России «Притобольный» выявила, что Юля не внесена в какие-то учёты. Поэтому Свидетельство о рождении с указанием принадлежности к Российской Федерации у неё недействительно», — пояснила Людмила Лукашёва.

Согласно представленным УАБ документам служебной проверки, паспорт Юлии недействителен на основании ч. 2 ст. 15 Закона от 28.11.1991 года №1948−1 «О гражданстве».

«При различном гражданстве родителей, один из которых на момент рождения ребенка состоит в гражданстве РСФСР, а другой имеет иное гражданство, вопрос о гражданстве ребенка независимо от места его рождения определяется письменным соглашением родителей. При отсутствии такого соглашения ребенок приобретает гражданство РСФСР, если он родился на территории РСФСР, либо, если иначе, он стал бы лицом без гражданства», — гласит статья закона.

Отец Юлии был гражданином СССР, пропал без вести, мать — гражданка Российской Федерации. Соглашение о гражданстве ребёнка они подписать не могли, и, видимо. никогда не смогут. Сильно не заморачиваясь, быстро определили, что мать Юлии родилась в Курганской области, в России, а отец — в Петропавловске, который ныне расположен в другом государстве, в Республике Казахстан. И на основании этого Свидетельство о рождении Юлии и её определение к Российской Федерации считается недействительным.

Людмила Лукашёва считает, что Юлия стала жертвой некого полицейского «плана», когда бездумно нагоняют статистику по «негражданам», или, как на сленге говорится, «неграм».

С бедой Юлии Уральская ассоциация обратилась к депутатам и общественникам. На сегодняшний день получена поддержка от уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Курганской области Алёны Лопатиной.

«Необходимо бить во все колокола: детей советских родителей объявляют вне закона на ровном месте на основании давно устаревшей правовой нормы. В России выведен новый архетип — «лицо с неопределенным правовым статусом». Внешне, этнически, культурно, исторически и социально представители этого архетипа полностью повторяют коренные народы России, а вот с точки зрения прав человека, они — никто, фамилии их — никак, и содержаться они должны в спецучреждениях МВД для иностранцев, подлежащих к выдворению. Авторский коллектив этого «ноу-хау» — миграционный главк МВД России. А сколько людей ещё не в курсе, что они «негры». К нам обращаются люди, которые узнают о своём «негражданстве», приобретая билет на самолёт, или уже при вылете, или при выдаче кредита в банке», — резюмирует Людмила Лукашёва.

Президент Уральской ассоциации беженцев сообщила о нескольких случаях подобного бюрократического крючкотворства. По словам Людмилы Лукашёвой, с момента присоединения органов ФМС к МВД появилась масса проблем, связанных с некомпетенцией полицейских в вопросах конституционного права. Так, в Каменске-Уральском Свердловской области известный предприниматель, трижды доказавший своё гражданство РФ, вновь объявлен «негром».