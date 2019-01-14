Санкт-Петербург, 14 января, 2019, 11:28 — ИА Регнум. Петербургские депутаты готовы пригласить чиновников, ответственных за уборку снега в городе, отчитаться перед городским парламентом. Такую идею на заседании совета фракций в понедельник, 14 января, подал «яблочник» Борис Вишневский. По его словам, в целом коллеги инициативу поддержали.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожилые горожанки на скользкой дороге

«Никто не возражал, (спикер Вячеслав) Макаров сказал, что идея правильная, в ближайшую неделю мы это проведем», — сообщил Вишневский корреспонденту ИА REGNUM.

После нескольких недель, в течение которых жалобы горожан на отсутствие уборки от снега и наледи раздавались из всех районов Петербурга, депутаты хотели бы видеть на пленарном заседании ЗакСа профильного вице-губернатора Николая Бондаренко и главу комитета по благоустройству Владимира Рублевского в рамках «часа правительства». Вишневский предложил позвать для отчета и врио губернатора Александра Беглова.

Читайте также: «Бедлам или показуха». Петербург скован льдом и завален снегом

Скорее всего, парламентариям не удастся согласовать эти визиты к ближайшему заседанию 16 января, поэтому, если смольнинские чиновники и доберутся до Мариинского дворца, это произойдет не ранее следующей среды, 23 января.

Кроме того, депутат от «Партии роста» Максим Резник объявил на заседании совета фракций о том, что намерен запустить процедуру парламентского расследования об уборке города в начале 2019 года. Подробно эта инициатива не обсуждалась.

Теперь Резнику необходимо собрать инициативную «группу поддержки» из 10 депутатов. Пока, помимо Резника, за расследование выступили трое: Вишневский, а также коллеги Резника по фракции «Партии роста» Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко.

«Думаю, необходимые 10 человек наберём. На депутатов всех фракций давят петербуржцы. И это хорошо», — заявил Максим Резник.

Напомним, прокуратура Санкт-Петербурга сообщила о многочисленных нарушениях правил уборки города от снега и льда, выявленных в ходе проверок.