Шахты, Ростовская область, 14 января, 2019, 11:14 — ИА Регнум. На месте взрыва в городе Шахты Ростовской области «минуту тишины» спасатели объявляют каждые 15−20 минут, затем поисковые работы продолжаются. Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донского губернатора.

Donland.ru На месте ЧП

Напомним, судьба четырёх жильцов остаётся неизвестной.

«В настоящее время ведется работа по обустройству площадок для установки кранов, при помощи которых будет произведена разборка пострадавшего участка строения», — добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семье погибшей при взрыве газа в Шахтах выплатят 1 млн рублей. Также финансовая помощь будет оказана всем пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В городе объявлен режим ЧС. В настоящее время проходит заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.