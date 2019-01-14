Пермь, 14 января, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Пермь готовится к православному празднику — Крещению Господню. В столице Прикамья оборудуют три иордани, сообщают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крещенские купания

Традиционно купели оборудуют на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря и в Ленинском районе — на городском пляже по улице Камская 2-я. Из-за того, что Мотовилихинский пруд осушён (ведутся работы по очистке ложа водоёма), третья купель появится на новом месте — на территории около Храма Богоявления Господня (в Верхней Курье на улице 1 линия, 53).

Все купели пройдут обряд освящения. Официальные места для омовения оснастят поручнями. Вблизи оборудуют места, где можно будет переодеться и согреться. Во избежание ЧП возле купелей будут нести дежурство спасатели и дружинники.

Добавим, ежегодно в Перми обряд омовения в оборудованных иорданях на Крещение совершают примерно 10 тысяч человек.