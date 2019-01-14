Шахты, Ростовская область, 14 января, 2019, 11:04 — ИА Регнум. Семье погибшей при взрыве бытового газа в Шахтах будет выплачен 1 млн рублей. Финансовую помощь региональные власти окажут и всем пострадавшим. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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«В полном объеме мы, конечно, окажем помощь семье погибшей. Все, кто пострадал, также получат финансовую помощь из регионального и местного бюджета города Шахты. Уже завтра будут подготовлены необходимые документы, чтобы семье погибшей была оказана финансовая помощь в размере одного миллиона рублей», — цитирует главу региона пресс-служба.

ИА REGNUM напоминает, что под руководством донского главы в Шахтах проходит заседание штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В городе введен режим ЧС.

Ранее сообщалось, что судьба четырёх жильцов многоквартирного дома неизвестна. Из-под завалов спасены семь человек. Один человек погиб. Два человека, в том числе ребёнок, получили травмы.

Взрыв в многоэтажном доме на улице Хабарова, 16 прогремел утром 14 января. 140 человека эвакуированы в пункт временного размещения, расположенный в одной из городских школ.