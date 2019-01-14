Шахты, Ростовская область, 14 января, 2019, 10:57 — ИА Регнум. В городе Шахты Ростовской области, попавшего 14 января в хронику происшествий из-за взрыва бытового газа в многоквартирном доме, введён режим ЧС. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Donland.ru На месте взрыва в городе Шахты

Отмечается, что частично разрушены верхние этажи многоквартирного дома на улице Хабарова, 16 — восьмой и девятый. Взрыв повредил четыре квартиры, в которых проживало 12 человек.

Из-под завалов спасены семь человек. Один человек погиб. Два человека, в том числе ребёнок. Получили травмы. Спасатели ищут ещё четырёх жильцов.

К поисково-спасательным работам привлечено 228 человек и 65 единиц техники, а также два кинологических расчета.