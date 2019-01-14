Киев, 14 января, 2019, 10:59 — ИА Регнум. За пять лет с начала гражданской войны на Украине концерн «Укроборонпром» поставил ВСУ 25,8 тыс. единиц техники, заявил президент Украины Пётр Порошенко 14 января на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

По мнению Порошенко, за это время украинская армия стала «одной из наиболее эффективных в Европе».

Напомним, в основе предвыборной кампании действующего президента Украины лежит слоган «Армия, язык, вера».

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