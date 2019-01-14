Чанша, Китай, 14 января, 2019, 10:46 — ИА Регнум. Археологи сообщили о находке огромного неолитического поселения с оборонительными стенами и рвами в провинции Хунань в центральной части Китая, передает 14 января агентство Синьхуа.

Археология

Поселение Цисиндунь занимает площадь 25 гектар. Оно было найдено в уезде Хуажун и построено примерно в 3 тыс. до нашей эры и использовалось до 2 тыс. до нашей эры, рассказал руководитель археологической группы из Хунаньского института археологии Ван Ляньчжи.

По его словам, поселение имеет двухконтурную систему рвов, что является редкостью для региона среднего течения реки Янцзы для того времени. Его стены отстроены в пока еще непонятной для ученых манере. При чем, при строительстве применялось множество материалов, нехарактерных для возведения городских стен в ту эпоху на территории современного Китая. Как правило, строители довольствовались лишь одним материалом.

Эксперты также отметили, что поселение было покинуто гораздо позже, чем подобные ему в среднем течении реки Янцзы, что несколько изменят подход ученых к исследованию эволюции общественных отношений в регионе.

Отметим, что раскопки на поселении, которое было обнаружено еще в 1985 году, начались только летом 2018 года. Название поселения с китайского переводится, как «Валы семи звезд» и происходит от семи волов, найденных над местом раскопок. На месте раскопок были найдены глиняные и керамические изделия, каменные инструменты и карбонизированный рис.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории административного района Внутренняя Монголия на севере Китая был найден череп человека возрастом более 10 тыс. лет.