Орландо, США, 14 января, 2019, 10:46 — ИА Регнум. «Орландо Мэджик» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 116:109.

(сс)GDJ Баскетбольный мяч

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 38 очков и 12 результативных передач.

В составе «Орландо» форвард Аарон Гордон и центровой Никола Вучевич набрали по 22 очка.

На сегодняшний день «Орландо» занимает 23-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» идёт на 11-м месте.

«Орландо Мэджик» (Орландо) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 116:109 (18:26, 34:33, 34:29, 30:21).

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