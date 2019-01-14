Москва, 14 января, 2019, 10:43 — ИА Регнум. 16 января 2019 года в пресс-центре REGNUM пройдёт круглый стол экспертов на тему «Россия и Япония: мирный договор ценой Курил недопустим».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В работе круглого стола примут участие российские учёные-востоковеды, политологи и публицисты, в том числе М. В. Демурин, А. А. Кошкин, Ю. В. Крупнов, В. Б. Павленко, А. Ю. Плотников и другие. Участники круглого стола ответят на вопросы журналистов.

Приглашаются все желающие.

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6-й этаж).

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