Самара, 14 января, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Ситуация с инцидентом в Сызрани будет лично контролироваться губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым до полного выяснения всех обстоятельств и наказания виновных. Об этом глава региона написал в одной из соцсетей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

По его словам, с пострадавшей учительницей состоялся телефонный разговор.

«Разнимая драку двух школьников, учитель получила, по ее словам, случайный удар в лицо. В телефонном разговоре педагог сообщила, что чувствует себя нормально, необходимая медпомощь оказывается», — сообщил Азаров и добавил, что пожелал педагогу скорейшего выздоровления.

Также губернатор отметил, что поблагодарил учительницу — молодую женщину — за смелость, поскольку она своими действиями защитила детей от серьезных травм.

«Каждый учитель должен чувствовать себя защищенным. Министерству образования Самарской области необходимо приложить для этого дополнительные усилия», — заключил губернатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, учительница физкультуры одной из школ Сызрани получила травмы в результате конфликта с одним из учеников этой же школы. По предварительным данным, учительница увидела драку двух учеников и заступилась за одного из них. В результате женщина получила удар в лицо.

В настоящее время педагог госпитализирована с диагнозом «сотрясение мозга».

По факту инцидента проводится полицейская проверка. С участниками драки и их родителями работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Кроме того, ситуацию держит на контроле министерство образования области.