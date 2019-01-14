Мельбурн, Австралия, 14 января, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над представителем Германии Петером Гойовчиком в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 28 минут, завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4, 6:3.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Хачанов 15 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 5 из 15 брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, пять двойных ошибок и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Хачанов сыграет с победителем матча между японцем Йосихито Нисиокой и американцем Теннисом Сандгреном.

Читайте также: Надаль одержал уверенную победу в первом круге Australian Open