Санкт-Петербург, 14 января, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Прокуратура Санкт-Петербурга в понедельник, 14 января, привела многочисленные факты плохой уборки города от снега и наледи, выявленные районными прокуратурами.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на Литейном проспекте

Представители надзорного ведомства следят за соблюдением требований закона, регламентирующего порядок, сроки и периодичность работ по зимней уборке.

Так, в Пушкинском районе с конца ноября 2018 года в связи с падениями за период обильных снегопадов в медицинские учреждения обратились 16 граждан.

«Проверка показала, что некачественная уборка по адресам, где происходили падения, допущена из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками ОАО «Автодор СПб», — отметили в городской прокуратуре.

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В Приморском районе уборка тротуаров от снега и наледи должным образом не осуществлена на основных магистралях района, не проведена посыпка противогололедными материалами.

«Только за период ноября — декабря 2018 года на территории Красносельского района в связи с ненадлежащей уборкой внутриквартальных территорий от снега произошло падение 52 человек», говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура района объявила предостережение о недопустимости нарушений закона в адрес и.о. заместителя главы администрации Красносельского района.

В Кронштадтском районе на придворовых территориях и дорогах обнаружен гололед, дороги не обрабатываются песком, загрязнена дорожная разметка, сформированы снежные валы.

Ранее аналогичная безрадостная картина была зафиксирована прокуратурой Адмиралтейского района.

«Проверки соблюдения требований закона на этом направлении продолжаются», — отметили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

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Напомним, недостаточная и несвоевременная уборка города вызвала возмущение горожан. Они делились рассказами о своих впечатлениях и ЧП в социальных сетях. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил подчиненным максимально усилить работу по ликвидации последствий сильных снегопадов.