Пекин, 14 января, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Власти Пекина намерены увеличить объемы «ночной экономики» города, заявил мэр города Чэнь Цзиньин во время отчетного доклада, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Пекин

В Китайской столице будут использоваться меры по стимуляции торговых центров, супермаркетов и прочих торговых точек продлить время их работы и на ночное время, отметил Чэнь во время открывающего заседания ежегодной сессии Пекинского муниципального конгресса народных представителей.

Кроме того, в город будут привлечены мировые бренды для реализации их новейшей продукции, а также будут создаваться все условия для развития собственных брендов. Торговые центры и супермаркеты Пекина обычно закрываются до 22:00. При этом, власти города видят спрос и на более позднюю торговлю, которая может стимулировать рост потребления.

Читайте также: Власти Пекина запланировали рост ВРП в 2019 году на уровне от 6 до 6,5%

Как сообщало ИА REGNUM, рост внутреннего валового продукта Пекина в 2018 году фактически составил 6,6% при запланированных 6,5%. На 2019 год власти китайской столицы запланировали этот показатель на уровне от 6% до 6,5%.