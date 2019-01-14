Ярославль, 14 января, 2019, 10:06 — ИА Регнум. В Ярославле с 1 февраля начнут отключать от газа дома и квартиры, где не обслуживается газовое оборудование. Об этом 14 января на совещании в мэрии города заявил заместитель директора «Газпром межрегионгаз Ярославль» Андрей Епанешников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В «черном списке» 19 домов. Они долгое время не заключали договоры на обслуживание внтуридомового газового оборудования. После угроз и усилий газовиков и чиновников, проблема решена лишь частично.

Из этих девятнадцати 9 домов заключили договоры на обслуживание внутридомового газового оборудования, но в них остались квартиры, где отсутствуют договоры на обслуживание внутриквартирного оборудования. Таких квартир 79, и с первого февраля мы начнем их отключение поквартирно», — сказал заместитель директора «Газпром межрегионгаз Ярославль» Андрей Епанешников.

Епанешников сказал, что жесткие меры связаны со взрывами газа в Магнитогорске и Шахтах. В Ярославле в 2016 также произошел взрыв бытового газа в доме на улице 6-й Железнодорожной, погибли 7 человек.

После этого власти и газовики начали усиленную работу по проверке внутренних сетей, но полностью решить проблему так и не удалось. Она усугубляется отказом управляющих компаний от обслуживания маленьких и неприбыльных домов.

В таких домах газовики испытывают наибольшие проблемы. По словам Епанешникова, сложности есть по 500 домам в Ярославле.