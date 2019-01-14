Тяньцзинь, Китай, 14 января, 2019, 10:04 — ИА Регнум. Власти города центрального подчинения Тяньцзиня, расположенного на севере Поднебесной, ожидают рост ВРП региона не ниже 4,5% в 2019 году, сообщает 14 января агентство Синьхуа.

Тяньцзинь

Согласно ежегодному отчету о проделанной работе, который был озвучен мэром Чжан Гоцином на открывающем заседании ежегодной сессии Тяньцзиньского муниципального собрания народных представителей, в 2019 году регион планирует достичь роста ВРП на уровне 4,5%.

Показатель не впечатляет на фоне темпов роста ВВП страны, которые в последние годы держатся в районе 6,5%, однако это значительно выше того показателя, что фактически был достигнут в 2018 году. Тогда ВРП Тяньцзиня вырос всего на 3,6%.

Отметим, что власти Пекина также раскрыли свои планы о достижении ВРП региона в районе 6−6,5% при том, что в 2018 году этот показатель фактически составил 6,6% при запланированных 6,5%.