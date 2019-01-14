Лондон, 14 января, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа установил рекорд по количеству сейвов в матче Английской Премьер-лиги в текущем сезоне.

Кирилл Венедиктов Давид Де Хеа

Де Хеа отразил 11 ударов по своим воротам в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом». Этот показатель стал лучшим в лиге в сезоне 2018/19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Тоттенхэмом» со счётом 1:0. Эта победа стала пятой подряд при новом главном тренере «МЮ» Уле-Гуннаре Сульшере.

Читайте также: «МЮ» под руководством Сульшера одержал очередную победу над «Тоттенхэмом»