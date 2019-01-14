Шахты, Ростовская область, 14 января, 2019, 09:50 — ИА Регнум. Донские спасатели при разборе завалов в городе Шахты обнаружили тело ещё одного погибшего. Это ребёнок. Более подробной информации в настоящее время нет.

(сс) Counselling Горе

ИА REGNUM напоминает, что утром 14 января в городе Шахты произошёл взрыв. По предварительной версии, газовый баллон взорвался в одной из квартир, расположенной на верхних этажах девятиэтажного жилого дома. Известно, что стена дома примыкает к жилой пятиэтажке.

«В результате взрыва бытового газа произошло частичное разрушение восьмого и девятого этажей девятиэтажного многквартирного дома. Предварительно, взрыв произошел на девятом этаже. Дом примыкает к пятиэтажке. Информация уточняется», — уточнили в региональном управлении МЧС.

Ранее сообщало, что при разборе завалов было обнаружено тело женщины. Ещё восемь человек удалось спасти. 140 человек эвакуированы в пункт временного размещения.

Спасатели продолжают работать на месте ЧП. К месту трагедии прибыл губернатор Ростовской области Василий Голубев.