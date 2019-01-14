Москва, 14 января, 2019, 09:49 — ИА Регнум. В новогодние праздники москвичи и гости столицы активно пользовались бесплатной городской сетью Wi-Fi. Так, за праздники к сети подключились более 161,1 тыс. раз, сообщается на портале мэра Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодние каникулы в Москве

В основном бесплатным подключением к Wi-Fi воспользовались на центральных улицах Москвы — на Тверской улице, Манежной площади, Арбате и Никольской улице.

Всего количество подключившихся к сети составило более 57,3 тыс. человек, объем трафика — 279,6 терабайта. Большинство пользователей скачивали информацию, просматривали сайты, смотрели видео.

Наибольшая активность пользователей отмечена 8 января скачено 39 терабайт, 7 января — 38,8 терабайта и 6 января — 35,6 терабайта.

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Как сообщало ИА REGNUM, сеть Wi-Fi в Москве включает в себя больше 15 тыс. точек бесплатного доступа в интернет. В частности, в пределах Третьего транспортного кольца их находится более 3 тыс., в 40 столичных парках — более 1100.

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