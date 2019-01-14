Пекин, 14 января, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Новейший аэропорт Пекина, который будет запущен в эксплуатацию уже в 2019 году, будет окружен лесами, сообщили местные власти, передает 13 января агентство Синьхуа.

T-i.ru Посадка деревьев

Международный аэропорт Дасин расположен в 46 км от центра Пекина. Он находится на границе пекинского района Дасин города Ланфан соседней провинции Хэбэй. Леса покроют 17 866 га вокруг новой воздушной гавани столицы Поднебесной.

Украшение, озеленение и облагораживание аэропорта уже началось. В настоящее время идет отделка интерьеров воздушного хаба. Автомагистрали, ведущие к аэропорту, также находятся в процессе строительства.

Планируется, что аэропорт сможет к 2021 году ежегодно «переваривать» 45 млн пассажиров, а к 2025 году этот показатель превысит 72 млн, отметили в Гражданском управлении авиации Китая (СААС).

Аэропорт строится с целью разгрузить крайне переполненный Столичный международный аэропорт Пекина, который расположен в северном пригороде. Буквально за 2018 год через него прошло более 100 млн пассажиров, что делает его вторым по загруженности в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, «зелеными» будут не только пейзажи и ландшафт вокруг новой воздушной гавани, но и энергетика аэропорта. Так, более 10% всей электроэнергии, потребляемой аэропортом, будет обеспечиваться из возобновляемых источников энергии вроде солнечной, геотермальной и прочей.