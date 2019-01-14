Великий Новгород, 14 января, 2019, 09:46 — ИА Регнум. В Новгородской области завершился процесс по делу о гибели 10-летней девочки, скончавшейся от огнестрельного ранения при игре с ружьём. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, виновным в случившемся суд признал 40-летнего жителя Новгородского района — по ч. 1 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека»).

(сс) klimkin Охотничье ружье

В суде было установлено, что вечером 9 июня 2018 года дочь подсудимого достала охотничье ружьё из металлического сейфа — ключ она нашла на стене в котельной дома — и самостоятельно открыла сейф. Оружие находилось в сейфе в заряженном состоянии.

Девочка вынесла оружие на улицу, четверо малолетних детей стали играть с ружьём, в какой-то момент был нажат спусковой крючок — погибла 10-летняя девочка.

Суд назначил владельцу ружья наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.