Токио, 14 января, 2019, 09:44 — ИА Регнум. Супруга арестованного по подозрению в налоговых преступлениях бывшего главы автомобильного альянса Nissan Карлоса Гона обратилась к правозащитникам за помощью. Кэрол Гон утверждает, что в японской тюрьме с её мужем жестоко обращаются. Об этом сообщает агентство Reuters.

За решёткой

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Как следует из письма, адресованного директору отделения правозащитной организации Human Rights Watch в Японии, экс-глава Nissan уже более месяца содержится в тесной неотапливаемой камере, а питается только рисом и перловой кашей, из-за чего похудел на семь кг. Кроме того, Гон не получает необходимых ему лекарств.

«В течение нескольких часов каждый день прокуроры допрашивают его, запугивают его, читают ему нравоучения и ругают его без присутствия его адвокатов, пытаясь добиться признания», — говорится в письме, которое цитирует агентство.

В этой связи супруга Карлоса Гона просит правозащитников «пролить свет на жестокое обращение» с ее мужем, а также «несправедливость, связанную с правами человека, которую совершает в отношении него японская система правосудия».

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Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон был задержан в Токио 19 ноября. Сначала бизнесмена обвинили в сокрытии доходов. Затем ему предъявили ещё одно обвинение — в попытке переписать на предприятие личные потери от финансовых операций в размере свыше $16 млн.