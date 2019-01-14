Дурбан, ЮАР, 14 января, 2019, 09:55 — ИА Регнум. Президент ЮАР Сирил Рамафоса 12 января запустил предвыборную кампанию Африканского национального конгресса (ANC) и выступил за честное проведение выборов в мае. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

GovernmentZA Сирил Рамафоса

По данным издания, Рамафоса признал все прошлые ошибки партии и пообещал возродить демократические институты и экономический рост.

Рамафоса впервые представил 68 страниц предвыборного манифеста ANC на востоке Дурбана, дав старт четырем месяцам активной предвыборной кампании. Рамафоса выступил перед сторонниками ANC, которые заполнили стадион, вмещающий 85 000 человек. Помимо обещаний исправления прошлых ошибок, Рамафоса объявил план по созданию рабочих мест и обеспечению достойной оплаты труда.

ANC, партия Нельсона Манделы, начала переживать спад популярности со времен скандального правления Джейкоба Зумы, которого в феврале 2018 отстранили от власти после девяти месяцев во главе государства.

Тем не менее исследование IPSOS показывает, что, несмотря на спад популярности, партия ANC может набрать до 61% голосов на государственных и местных выборах.