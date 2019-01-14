Псков, 14 января, 2019, 09:28 — ИА Регнум. На газификацию Псковской области в 2019 году из областного бюджета планируется направить более 25 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, это больше, чем в 2018 году, когда на эти цели было направлено около 15 млн рублей бюджетных средств.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Финансирование программы газификации увеличено по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

На газификацию Новосокольнического района предусмотрено более 10 млн рублей, Дедовичского района — 1 млн рублей. Псковский район получит 5,5 млн рублей, что позволит построить подводящие газопроводы к жилым домам в посёлке Серёдка в границах улиц Анашкинская, Восточная, Рабочая, Новосёлов. В посёлке Белорусский Пыталовского района будут возведены газораспределительные сети, что позволит перевести на природный газ многоквартирные дома — на эти цели будет направлено более 8 млн рублей.

Отметим, что в настоящее время уровень газификации Псковской области составляет 53%.

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