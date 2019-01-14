Мельбурн, Австралия, 14 января, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Белоруссии Арине Соболенко в матче первого круга Australian Open. Встреча, продолжавшаяся 1 час 6 минут, завершилась со счётом 6:1, 6:4.

(сс) Keith Allison Арина Соболенко

Калинская два раза подала навылет и допустила три двойные ошибки. На счету Соболенко пять эйсов и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира Соболенко сыграет с представительницей Великобритании Кейти Бултер, которая одержала победу над другой российской теннисисткой — Екатериной Макаровой.

Читайте также: Шарапова не отдала ни одного гейма в первом круге Australian Open