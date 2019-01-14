Улан-Удэ, 14 января, 2019, 09:21 — ИА Регнум. Советский районный суд города Улан-Удэ (Бурятия) вынес постановление по уголовному делу в отношении владельца кафе, где отравились 150 человек. Об этом ИА REGNUM 14 января сообщили в республиканской прокуратуре.

Яд

Суд установил, что предприниматель не обеспечил требований санитарно-эпидемиологического законодательства. В результате в январе 2018 года в кафе «ШулэнДо» в Улан-Удэ отравились 150 человек.

В ведомстве уточнили, что предприниматель полностью признал вину, «загладил вред» потерпевшим и возместил средства, затраченные территориальным фондом ОМС Бурятии на лечение пострадавших.

Суд по ходатайству следственного управления МВД прекратил уголовное дело в отношении предпринимателя. Ему назначен судебный штраф в размере 40 тыс. рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года скандал с отравлением в улан-удэнском кафе попал на страницы федеральных СМИ. Люди попадали в больницу целыми семьями. В том числе среди пострадавших были беременные женщины и дети.

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