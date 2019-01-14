Киев, 14 января, 2019, 09:23 — ИА Регнум. В течение 2018 года польские консульские учреждения выдали гражданам Украины 876 064 визы, сообщило 13 января информационное агентство «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Около 278 тыс. виз (31,7%) выдало польское представительство во Львове, в Луцке выдано более 20% виз (179 тыс.), в Харькове — более 145 тыс. или 16,6%, в Виннице — около 130 тыс. или 14,8%. В Киеве было выдано всего 87 тыс. виз или около 10%.

Лишь 3,4% обратившихся получили отказ. 2,8% выданных виз являются шенгенскими, все остальные — национальные.

По сравнению с 2017 годом количество виз уменьшилось на 240 тыс., поскольку с 11 июня 2017 года жителям Украины разрешили осуществлять краткосрочные поездки в большинство стран Европы без получения визы.

Напомним, в Польше работает около 2 млн граждан Украины.

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