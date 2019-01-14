Москва, 14 января, 2019, 09:20 — ИА Регнум. Добираться на работу жителям Москвы лучше на метро из-за погоды, сообщил 14 января аккаунт Транспортного комплекса столицы в Twitter.

Снегопад

«Доброе утро! За окном — 3 °C, а к полудню будет — 2 °C. При этом идет снег, который не прекратится в ближайшее время. Так что, пожалуйста, будьте осторожны за рулем, а лучше езжайте на работу на метро», — говорится в сообщении.

Также на странице говорится об ухудшающейся дорожной ситуации. Отметим, в 9:00, по версии сервиса «Яндекс.Пробки», она оценивается в 6 баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по ряду улиц в Москве ограничено в течение всего 2019 года из-за работ по строительству метро.