Ижевск, 14 января, 2019, 09:19 — ИА Регнум. За период с 24 декабря по 9 января темп роста цен на бензин автомобильный в Удмуртии составил в среднем 1,32%. Максимально подорожало дизельное топливо — на 1,37% или 63 копейки на литр, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

В среднем литр автомобильного бензина в республике продается по 42,21 рубля, что выше уровня предыдущего периода на 55 копеек.

Наиболее значительно выросла стоимость бензина марки АИ-95 — на 1,36%, или 60 копеек. Цена литра топлива указанной марки составила 44,60 рубля.

Цена бензина марки АИ-92 составила 41,35 рубля, увеличившись за указанный период на 57 копеек, или 1,35%.

Стоимость бензина марки АИ-98 не изменилась и составляет 51 рубль за литр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в среднем в России по итогам 2018 года бензин подорожал на 9,4%, что значительно превышает уровень инфляции.

При этом с 1 января акцизы на бензин и дизельное топливо выросли в 1,5 раза: акциз на бензин увеличился на 2,7 тысячи рублей и составил 8,258 тыс. рублей за тонну, на дизтопливо — на 3,7 тыс. рублей, до 11,892 тысячи рублей за тонну.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, в 2019 году стоимость бензина будет увеличиваться в соответствии с темпами инфляции.

По его словам, увеличение розничных цен на бензин на 1,7% в начале января, о котором ранее сообщили в ФАС, был обусловлен повышением НДС.

«А так в течение года в пределах уровня инфляции, наверное, цены будут повышаться, но не выше. Это будет зависеть от конъюнктуры рынка, тем не менее такие предельные параметры установлены в течение года», — заключил министр.