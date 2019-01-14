Лилонгве, 14 января, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Вице-президент Малави Саулос Чилима выступил против официальной позиции правительства в преддверии предстоящих президентских выборов, на которых он рассчитывает победить в качестве лидера новой оппозиционной партии. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

Swathi Sridharan (ICRISAT) В Малави

Чилима рассказал, что он больше не разговаривает с действующим президентом Питером Мусарика, добавив, что при его правлении коррупция в стране только усилилась.

Издание напоминает, что ранее Чилима вышел из правительственной партии DPP (Демократическая прогрессивная партия) и основал Объединенное движение трансформации (UTM) для участия в выборах, которые пройдут в мае этого года.

«Мы должны обеспечить ситуацию, в которой каждый сможет себе позволить три достойных приема пищи в день. Если мы не можем себя накормить, то мы не сможем сделать ничего значимого для развития страны», — заявил Чилима.

По статистике Всемирного Банка, около половины проживающих в Малави 18 миллионов человек находятся за чертой бедности.