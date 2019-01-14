В Казахстане отменили сборы за возврат дешевых железнодорожных билетов
Астана, 14 января, 2019, 09:08 — ИА Регнум. АО «Пассажирские перевозки» отменят штраф в размере 1000 тенге (178 рублей) за возврат билетов стоимостью до 3500 тенге (622 рубля), сообщили в пресс-службе компании.
Иван Шилов ИА REGNUM
Поезд Казахстана. Железная дорога
В компании уточнили, что решение об отмене сборов было принято после обработки и анализа сообщений со стороны пассажиров. Кроме того, сохранился сбор в размере 1000 тенге по причине возврата билетов стоимостью выше 3500 тенге.
Напомним, комиссионный сбор за возврат билетов в Казахстане был увеличен 19 июня 2018 года. Данная мера направлена на снижение рисков потери доходов компании «Пассажирские перевозки».