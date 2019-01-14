Украинских раскольников не позвали на вручение томоса из-за Филарета — УАПЦ
Львов, Украина, 14 января, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Лидеров украинских раскольничьих организаций не позвали в Стамбул на вручение томоса из-за поведения бывшего главы «Киевского патриархата» Филарета, заявил бывший глава неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий, сообщил 11 января официальный сайт Львовской «епархии» УАПЦ.
По словам Макария, раскольников не пригласили в Стамбул из-за нежелания Филарета снять куколь — особый головной убор, подчёркивающий патриарший статус его носителя.
«Филарет не желает принять признанное Вселенским патриархатом митрополичье устройство православной церкви на Украине», — заявил Макарий.
В знак протеста служитель культа отказался принимать звание почётного гражданина Львова вместе с Филаретом.
«Очень жаль, что такие вещи происходят среди высшего духовества», — прокомментировал ситуацию мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.
Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии главе украинской объединённой раскольничьей церкви Епифанию. На церемонии присутствовал президент Украины Пётр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие высокопоставленные представители украинского государства. Лидеров крупнейших раскольничьих организаций Украины — Филарета и Макария — в Стамбул не позвали.
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