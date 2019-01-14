Львов, Украина, 14 января, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Лидеров украинских раскольничьих организаций не позвали в Стамбул на вручение томоса из-за поведения бывшего главы «Киевского патриархата» Филарета, заявил бывший глава неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий, сообщил 11 января официальный сайт Львовской «епархии» УАПЦ.

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

По словам Макария, раскольников не пригласили в Стамбул из-за нежелания Филарета снять куколь — особый головной убор, подчёркивающий патриарший статус его носителя.

«Филарет не желает принять признанное Вселенским патриархатом митрополичье устройство православной церкви на Украине», — заявил Макарий.

В знак протеста служитель культа отказался принимать звание почётного гражданина Львова вместе с Филаретом.

«Очень жаль, что такие вещи происходят среди высшего духовества», — прокомментировал ситуацию мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, 6 января 2019 года Константинопольский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии главе украинской объединённой раскольничьей церкви Епифанию. На церемонии присутствовал президент Украины Пётр Порошенко, спикер Верховной рады Андрей Парубий и другие высокопоставленные представители украинского государства. Лидеров крупнейших раскольничьих организаций Украины — Филарета и Макария — в Стамбул не позвали.

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