Шахты, Ростовская область, 14 января, 2019, 08:55 — ИА Регнум. «Ужас пришёл в Ростовскую область» — так интернет-пользователи назвали произошедший утром 14 января взрыв бытового газа в городе Шахты. В социальных сетях сообщается, что жертвой трагедии стала женщина, несколько человек получили травмы. Под завалами остаются ещё семь человек.

Donland.ru Многоэтажный дом в Шахтах

«Когда мы читали новости из Магнитогорска, то сопереживали, скорбели, но казалось, что это далеко от нас. Сегодняшнее утро показало, что это так близко, как только может быть. Сегодня в Ростовской области беда. Пусть такое никогда не повторится. И всё, что пока мы можем, — это поддержать морально земляков распространением хештега #ШахтыДержись. А когда дело дойдёт до непосредственной помощи — мы будем первыми», — написали администраторы группы «Ростов Главный».

«Ростов скорбит с Шахтами», — поддерживают земляков комментаторы.

Тем временем уточняется, что в спасательных работах на месте взрыва задействовано 120 человек и 35 единиц техники. Жители дома отправлены в пункт временного размещения.

Пока более точной информации о том, когда люди смогут вернуться в свои квартиры, нет. Для этого необходимо проверить здание на устойчивость и подключить его к системам жизнеобеспечения.

ИА REGNUM напоминает, что два этажа жилого дома на улице Хабарова в Шахтах разрушены в результате взрыва бытового газа. Пока информации о том, в какой квартире находился эпицентр взрыва, нет.