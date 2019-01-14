Таллин, 14 января, 2019, 08:54 — ИА Регнум. Истребители Eurofighter ВВС Германии со следующей недели будут совершать тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Об этом со ссылкой на пресс-службу эстонского военного ведомства пишет портал eer.ee.

Curimedia | P H O T O G R A P H Y Истребитель Eurofighter ВВС Германии

Отмечается, что полеты немецкой боевой авиации будут проводиться на высотах не менее 152 метров вдали от населенных пунктов. В издании напомнили, что истребители ВВС Германии охраняют небо над странами Прибалтики с конца августа 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2018 года истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon случайно запустил боевую ракету класса «воздух — воздух» в небе над Эстонией. Продолжавшиеся две недели поиски боеприпаса результатов не дали.

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