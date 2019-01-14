Калгари, Канада, 14 января, 2019, 08:45 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 7:1.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

В составе «Калгари» по дублю оформили нападающие Марк Джордано и Мэттью Ткачук. Также отличились Шон Монахан, Джонни Годро и Сэм Беннетт. У «Аризоны» единственный точный бросок на счету Джордана Истерли.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 64 очка в 47 матчах. «Аризона» идёт на 22-м месте, в активе команды 43 очка в 45 играх.

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