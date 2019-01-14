Шахты, Ростовская область, 14 января, 2019, 08:41 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев выехал на место взрыва бытового газа, который произошёл утром 14 января в городе Шахты. На место ЧП также направился прокурор Ростовской области Юрий Баранов.

Unikassa.ru МЧС Росии

ИА напоминает, что на месте ЧП работают все экстренные службы. Спасатели разбирают завалы, специалисты исследуют несущие части здания на устойчивость и выясняют, что стало причиной взрыва.

Ранее в региональном управлении МЧС сообщали, что в результате взрыва погиб один человек. Под завалами могут находиться ещё семь человек. Шесть человек, в том числе ребёнка, удалось спасти.

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме обрушились два этажа — с девятого по восьмой. Взрывной волной также повреждены четыре квартиры. 140 человек были эвакуированы в пункт временного размещения.