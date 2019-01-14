Виннипег, Канада, 14 января, 2019, 08:36 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Lisa Gansky Игрок «Виннипег Джетс»

В составе «Виннипега» отличились Блейк Уилер, Патрик Лайне, Бен Шьяро и Брайан Литтл. У «Анахайма» точными бросками отметились Брайан Гиббонс, Рикард Раккель и Эндрю Кольяно.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает четвёртое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 60 очков в 45 матчах. «Анахайм» идёт на 19-м месте, в активе команды 47 очков в 46 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 4:3 (1:2, 1:1, 1:0, 1:0).

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