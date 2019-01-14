Горно-Алтайск, 14 января, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В Иркутской области самой печальной новостью прошедшей недели стала смерть трёхлетнего Влада, у которого было онкологическое заболевание четвёртой стадии. О мальчике стало известно после декабрьской пресс-конференции президента Владимира Путина, на которой журналист из Владивостока попросил помочь решить вопрос с транспортировкой мальчика на лечение за границу. Увы, было слишком поздно.

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«Если речь идёт об опухоли внутренней локализации, то на ранних стадиях она никак себя клинически не проявляет. При появлении жалоб, как правило, опухоль уже запущена. И конечно, ранняя диагностика у нас страдает», — признался в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заведующий торакальным отделением Алтайского онкоцентра, хирург высшей категории Александр Агеев.

Другие доктора тоже признают, что ранняя диагностика рака в России оставляет желать лучшего. Но за рубежом, по мнению алтайского общественника, кандидата медицинских наук Константина Емешина, есть свои особенности: на тяжёлых онкобольных зарабатывают огромные деньги, поэтому далеко не везде заинтересованы в ранней диагностике. Однако, судя по словам сотрудницы Российского детского фонда в Республике Алтай Ирины Поповой, ребёнка которой тоже не удалось спасти, существует множество других проблем.

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«К нам в фонд обращаются родственники онкобольных детей, и, кажется, ситуация не меняется, а только становится ещё хуже и хуже. Сделала вывод, что каждый врач относится к своей профессии по-своему.

В Горном Алтае не умеют делать диагностику онкологии совсем. Всё доходит до последних стадий — детям нет возможности делать снимки и правильно их расшифровывать. В Барнауле врачи хорошие, очень переживают за детей, но лечат тем, что предлагает государство. А наше государство только урезает стоимость лечения. В Санкт-Петербурге доктора работают по новым технологиям. Хотя новыми их можно назвать с натяжкой: то, что на Западе устаревает, у нас это новые технологии. Поэтому полагаю, что именно Запад — это каждый год новые схемы лечения и новые запатентованные лекарства», — отметила Ирина Попова.

В пример она привела историю, свидетельницей которой была тогда, когда лечила своего ребёнка в Англии.

«Одного мальчика из России привезли прямо из хосписа. Началось лечение тем, чего нет в России. Мальчишка прожил еще два с лишним года. Мы приехали с рецидивами. Каждый рецидив сокращает годы жизни. Прожили два с лишним года. Вот и сделала вывод: если сразу ехать на заграничное лечение, а не томиться в России и не губить организм напрасно химиями, вылечить можно», — высказала своё мнение Ирина Попова.

К тому же, по её словам, родители больных детей часто сталкиваются с врачебным хамством.

«Опишу недавний случай у нас в Горно-Алтайске: мама ребёнка к нам обратилась, рассказала, что четыре месяца её новорожденный кашлял. Его долго лечили от бронхита, но кашель не проходил. Тогда родители за свой счет провели обследование, оно показало: онкология съела легкое. Ребенку не хватало воздуха, он задыхался. Мамочка попросила подключить ребенка к аппарату, на что заведующий хирургическим отделением местной больницы сказал: «Вчера умер ребенок от онкологии, и ваш умрет». Халатность присутствует!» — поделилась информацией сотрудник Российского детского фонда в Республике Алтай Ирина Попова.

Исходя из своего опыта и историй, с которыми она ознакомилась, работая в фонде, Ирина Попова сделала вывод:

«Чтобы добиться в лечения в онкологии, надо идти напором и войной на минздрав. Нам много попадалось хороших врачей, но они все заложники системы. Чиновники не хотят заморачиватся, а в глубинках нет врачей-онкологов — ни детских, ни взрослых».

И ещё — об экономии и кадрах. По словам Ирины Поповой, алтайские врачи рады бы применить новинки, но их редко довозят до клиники.

«А если и привозят, то пакет «химии» могут делить на двух детей из экономии, если лекарства привезли мало. Опытных врачей вообще мало, а учитывая, что новые знания медикам теперь приходится получать за свой счёт, ситуация ещё хуже будет. В первую очередь виню всю систему российского Минздрава. Врачи — они подневольные», — заключила Ирина Попова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ночь на 10 января 2019 года в Иркутске скончался трёхлетний Влад, у которого в мае 2017 года случайно обнаружили рак четвертой стадии (нейробластома забрюшинного пространства). Независимые патологоанатомы подтвердили правильность диагноза и тактики лечения ребёнка.