Лондон, 14 января, 2019, 08:29 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предупредила законодателей о том, что если ее план по Brexit будет отклонен — это станет катастрофой для демократии, сообщает 14 января Al Jazeera.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

«Это было бы катастрофой и непростительным ударом, который подорвал бы доверие к нашей демократии», — подчеркнула Мэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2019 года Великобритания выйдет из Евросоюза. Однако прежде необходимо договориться об условиях размежевания. Проект премьер-министра Терезы Мэй должен быть поддержан парламентом, иначе Соединенное Королевство может выйти из ЕС без всякого соглашения.